連日の冷え込みで紅葉が進む県内。この週末も楽しめる名所をお伝えします。北佐久郡軽井沢町の雲場池では一気に色づきが進んでいます。周囲の木々が水面に映る幻想的な風景が広がった軽井沢町の雲場池。ここ数日の冷え込みで、紅葉が一気に進みました。池の周りにあるカエデやドウダンツツジなどが鮮やかに色づいています。かつてはハクチョウが飛来したこともあり、別荘を訪れた外国人たちがそう呼んだことから「スワンレイク」の