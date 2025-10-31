クマによる人身被害がすでに去年の「およそ5倍」になっている秋田県。秋田市内にある学校ではきのうに続き、きょうもクマが出没しました。「これは結構…」「デカいな」「うちのグラウンドは庭じゃねーぞ」クマの出没は2日連続です。これはきょう午前9時ごろの映像。「速いな足」クマが走っているのはラグビー場です。Nスタ「こちらの学校のグラウンドで午前9時ごろ、クマが目撃されました」今年、クマによって3人が亡くなっている