歌舞伎の製作を司る松竹株式会社は、今年11月の歌舞伎座公演から中村福之助さんが休演することを公表しました。 【写真を見る】【 中村福之助 】11月歌舞伎座公演を休演「体調不良のため」歌之助＆橋之助が代役松竹は「１１月歌舞伎座『吉例顔見世大歌舞伎』中村福之助 休演のお知らせ」と題する文書を公表。 「１１月歌舞伎座『吉例顔見世大歌舞伎』昼の部『鳥獣戯画絵巻（ちょうじゅうぎがえまき）』の男蛙、夜の部