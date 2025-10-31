音楽大手のユニバーサルミュージックジャパンは３１日、運営するＥＣ（電子商取引）サイトが不正アクセスを受け、顧客の個人情報が流出した可能性があると発表した。氏名や住所などが流出した恐れがあり、詳細を調べるとしている。流出した可能性があるのは氏名、住所、電話番号、メールアドレスとサイトでの購入履歴。クレジットカードなどの決済に関する情報は、サイトのシステム上にはないため流出していないとしている。