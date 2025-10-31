ARTIDA OUD（アルティーダ ウード）とOSAJI（オサジ）が初のコラボレーションを実現。2025年11月12日（水）にホリデー限定「リトリートハンドコレクション」を発売します。天然石ブレスレットとハンドケアアイテムがセットになった特別なコフレは、見た目も香りも心を満たす贅沢な内容。11月5日（水）からは公式オンラインストアで先行予約をスタートし、予約特典としてオーガンジ}