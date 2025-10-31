市川さん（奥）が収穫したキウイ＝３０日、相模原市緑区キウイフルーツの収穫が相模原市内で最盛期を迎えている。同市緑区の市川農場では天井のように張り巡らされた棚一面に、手のひらサイズのゴールドキウイ「相模ゴールド」が実っている。市農政課などによると、市内では１２軒の農家がキウイフルーツを栽培しているという。野菜や果物約４０種を手がける同農場では、キウイの木２本を栽培し、３日に１度、約２０個を収穫し