米国の制裁対象となっているコロンビアのペトロ大統領は現地時間10月30日、「中東訪問で搭乗した政府専用機が燃料補給のため、アフリカ北西岸沖にある島国カボベルデに着陸したが、コロンビア側と提携協定を結んだ米企業は給油を拒否した。そのため、提携協定の終結を命令した」と明かしました。米財務省は10月24日、麻薬対策が不十分だとしてペトロ大統領とその家族およびベネデッティ内相に制裁を科すと発表しました。（提供/CRI