手軽なリゾートステイを楽しめる“東京ディズニーセレブレーションホテル”は、2026年1月15日（木）〜2026年6月30日（火）の期間、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」をテーマにした特別な客室を展開。公式サイトでは、11月6日（木）13時00分より、予約受付を開始する。【写真】蜷川実花ワールド全開！ディスカバーの客室イメージ■客室は2つのタイプを用意今回“Color of