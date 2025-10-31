Snow Manの佐久間大介が、10月31日（金）に自身のInstagramを更新。人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のキャラクター、メジロマックイーンのコスプレ姿を披露し、ファンから反響が届いている。【写真】「足細っ！」「かわいすぎる」『ウマ娘』のコスプレをした佐久間大介■4年前の写真を再び！今回佐久間が公開したのは、2021年にSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）でメジロマックイーンのコ