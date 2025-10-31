PR TIMES社は「プレスリリースの日」である 2025 年 10 月 28 日、企業と担当者を讃える「プレスリリースアワード 2025」の受賞社を発表した。2024 年 8 月 1 日から 2025 年 7 月 31 日に発信されたプレスリリース 4573 件のエントリーは、5回目を数えるプレスリリースアワードの中で過去最多の件数だという。100 社 101 件のプレスリリースが最終審査に進出し「Best101」に選出された。その中から、プレスリリースアワード 2025