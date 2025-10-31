¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¿è¤ÊÂ£¤êÊª2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê(µýÇ¯67)¤ÎºÊ¡¦°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂ£¤Ã¤¿ÉÊ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬24Ç¯7·î¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤Î