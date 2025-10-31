福岡県警飯塚署は31日、飯塚市川島付近の道路上で29日午後7時半ごろ、通行中の女性が見知らぬ男に背後から抱きつかれ体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代くらいで身長165程度。パーカのフードを被っており、徒歩で逃走している。