福岡県警八女署は31日、八女市本村の道路上で30日午後4時半ごろ、小学生が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる不審者事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20から30代、身長170くらい、白色キャップ帽、黒色フード付ダウン、黒色長ズボン着用。銀色の自転車に乗っていたという。