俳優でモデルの高橋ひかる（24／※高=はしごだか）が31日、自身のインスタグラムを更新。人気アニメ『チェンソーマン』に登場するキャラクター・レゼのコスプレ姿を披露した。【写真】「イケメンすぎる」『チェンソーマン』レゼのコスプレを披露した高橋ひかる高橋は、黒のリボンが付いた白いノースリーブシャツに、髪型やメイクもキャラクターに寄せた完成度の高いコスプレ姿を公開。プライベートでは「初コスプレ」だそうで