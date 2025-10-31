お笑い芸人の陣内智則（51）が31日、自身のXを更新。前日のプロ野球日本シリーズ第5戦を現地観戦したことを報告した。陣内は「彩とお忍び風観戦でした！」とつづり、甲子園の観客席にシンガー・ソングライターで、阪神ファンとしても知られる山本彩と並んで座る写真を投稿した。陣内は30日、自身がパーソナリティーを務めるYouTubeチャンネル「AKRacingJP」の企画「AKバラエティ」で、山本と同試合を観戦していた。