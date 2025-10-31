訪日客のふりをして、道案内を頼んだ女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕された中国籍の男性が不起訴になりました。中国籍の30代の男性は東京・上野の「アメ横」で20代の女性に「キスしてくれたらお金をあげる」などと言い、ゲームセンター内でわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について31日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。