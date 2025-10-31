【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は３０日、２０２６会計年度（２５年１０月〜２６年９月）の難民受け入れ数の上限を７５００人に制限すると発表した。前年度の１２万５０００人から大幅減となる。トランプ大統領が「迫害されている」と主張する南アフリカの白人を優先的に受け入れる方針も示した。ホワイトハウスが３０日公表した文書では、受け入れ枠を制限する理由は説明していないが、受け入れは「人道的な配慮