写真シール機の中でわいせつな行為をしたとして逮捕された中国籍の男性について、東京地検は不起訴処分としました。ことし4月、東京・台東区のゲームセンターにある写真シール機の中で、20代の女性にわいせつな行為をしたとして、今月8日に逮捕された中国籍の36歳の男性について、東京地検は31日付で不起訴処分にしました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。