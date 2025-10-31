カリブ海の国々を襲ったハリケーン「メリッサ」による被害は深刻です。これまでに少なくとも56人が死亡するなど、少しずつ被害の全容が見えてきました。最も強い「カテゴリー5」の勢力でメリッサが上陸したジャマイカで、少なくとも19人の死亡が確認されたと現地当局が発表しました。ジャマイカ西部にあるブラックリバー地区で撮影された映像では、多くの住民らが、救援物資を求め地元のスーパーマーケットに詰めかけていました。