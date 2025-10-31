ハロウィーン当日の３１日、東京・渋谷のスクランブル交差点付近では厳戒態勢の警備が敷かれた。ＪＲ渋谷駅のハチ公前広場は縮小され、ハチ公は見られない状態に。駅前の書店や飲食店では臨時休業や営業時間を短縮する店も散見された。さらに今年は、混雑緩和のためか、３１日朝から翌１１月１日早朝にかけて同駅周辺の喫煙所が封鎖。警察も人通りの少ない午後４時頃から警備にあたるなど警戒態勢でトラブル防止に努めた。渋