MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。10月27日（月）の放送では、SUZUKAが声優に初挑戦した映画「迷宮のしおり」に言及しました。（左から）パーソナリティのKANON、RIN――SUZUKAが声優に初挑戦！KANON：2026年1月1日に公開される