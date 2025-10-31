これが買えない！【馬体重419キロ以下 ＆ 500キロ以上】 ［1・0・0・12］の馬体重419キロ以下の軽量馬は、15年１着キャンディバローズを最後に馬券に絡んでいない。 また、500キロ以上の大型馬も［0・0・0・5］で結果を出せておらず、こちらも割引。 ファンタジーＳ過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』