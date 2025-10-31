全国有数のそばどころ、長野市戸隠地区に新そばのシーズン到来です。31日、ソバの収穫に感謝し、戸隠神社に奉納する新そばの献納祭が開かれました。戸隠神社中社で開かれた新そば献納祭。この神事はソバの収穫に感謝し、戸隠神社に奉納する恒例行事で、白装束に身を包んだ3人がこね役、のし役、切り役となってそば打ちを実演しました。ソバは今月上旬に地元で収穫されたもので今年も良質なソバが収穫できたということです。