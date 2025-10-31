ユーロ買い・ポンド売りが継続再び０．８８台乗せる＝ロンドン為替 今週は連日、ロンドン市場でユーロ買い・ポンド売りのフローが持ち込まれている。足元で、ユーロポンドは再び0.88台に乗せている。ポンド売り圧力が主導しているもよう。１１月２６日の英秋季予算案を視野に入れて、市場では英財政の継続性に不透明感が広がっているもよう。 EUR/USD1.1572GBP/USD1.3138EUR/GBP0.880