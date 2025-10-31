こちらは、ESO＝ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡（VLT）が観測した散開星団「IC 2944」。ケンタウルス座の方向、約6500光年先にあります。まるで夕焼け空のような赤い輝線星雲を背景に浮かんだ、輝く星々と暗い雲のコントラストが美しさを感じさせる光景です。【▲ ESOの超大型望遠鏡（VLT）が観測した散開星団「IC 2944」（Credit: ESO）】散開星団とは、数十〜数百個の若い星がゆるく集まった星の集団のこと。背景の輝線星雲