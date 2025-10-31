【慶州共同】高市早苗首相は31日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議前に、台湾の代表として参加する林信義・元行政院副院長（副首相）とあいさつを交わした。自身のX（旧ツイッター）で明らかにした。