新イベント＜KTR Presents「THE FIGHT」＞が12月13日、千葉・幕張メッセ 国際展⽰場 展⽰ホール4〜6にて開催される。その初陣となる“MY FIRST STORY vs SiM”のティザー映像が公開となった。＜THE FIGHT＞は、＜REDLINE＞や＜GOAT＞の仕掛け人であるKTRが新たに始動させたライブイベントだ。真のロックを体現するロックバンドたちが、“LIVE”という唯一無二の真剣勝負を繰り広げる。チケットのオフィシャル1次抽選先