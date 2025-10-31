NBAの2025－26レギュラーシーズンは、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）に開幕して約1週間が経過。31日を終えた時点で、全30チームが4～6試合をこなした。 序盤戦の段階ではあるものの、11月1日から「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）のグループプレーが始まる。2023年からスタートしたカップ戦は、初代王者がロサンゼ