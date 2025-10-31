「格好いいですね」と言ってもらった際に「いやぁ、そんなそんな…」という感じで返すのをやめた。sumika片岡健太のエッセイ連載「あくびの合唱」を読む相手が言ってくれたことの否定になるからだ。褒めてもらえたら、シンプルに「ありがとうございます！嬉しいです！」と答えるのが気持ち良い。一回素直に受けた方が「〇〇さんも素敵ですね」と返しやすくなるので、その後もハッピーなラリーが期待できる。人間関係を築く上で、気