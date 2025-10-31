■スズキは「ジャパンモビリティショー2025」にブースを出展した ■トヨタのEVシステムを搭載した軽自動車「eエブリイ・コンセプト」を発表 ■同じ軽EV商用バンであるホンダN-VAN:eとともにどんな市場を作るのかに注目だ 軽自動車のEV界に新しい風が吹く スズキは軽自動車の完全EV化にも積極的に取り組んでおり、2023年にはトヨタとダイハツとの連携による商用バンのEVコンセプトを発表、発売も近いといわれていた。が、当時のダ