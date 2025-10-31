現役大学生が注目のビッグマッチに挑む。東洋大4年生のDF山之内佑成は31日、柏レイソルの特別指定選手としてルヴァン杯決勝・広島戦(11月1日)の前日練習に帯同。MF久保藤次郎が負傷離脱中の右ウイングバックでの先発起用が見込まれるなか、「このような舞台に立てる可能性があるということで楽しみな気持ち」と意気込んだ。来季の柏加入が内定している山之内は今月上旬、J1第33節・横浜FM戦で特別指定選手としてJ1デビュー。後