カメレオン・ライム・ウーピーパイが、テレ東系ドラマ24『ひと夏の共犯者』のエンディングテーマ「Give in」のMVを公開した。◆カメレオン・ライム・ウーピーパイ 動画本作は、フォトフレーム越しに独り言のように歌うChi-の一瞬一瞬を切り取ってつなげたようなMVになっているという。絵文字と自然、そして牛舎の牛たちという異なるモチーフのコントラストが、なぜか癖になる。淡く儚く、どこかカオティックな映像は、カメレオン・