ミュージシャンで俳優のうじきつよしが、10月29日のXで高市早苗首相を痛烈に批判。その内容が物議を醸している。「うじきさんは、来日したアメリカのドナルド・トランプ大統領と高市氏の2ショット写真などとともに《権力とみれば高揚し卑屈に媚びへつらい》《弱きとみれば蔑み罵り吊し上げる》《醜悪》などと高市氏のふるまいを批判。《僕らの国はそんなに愚かなのか》と嘆きのメッセージをアップしました」（スポーツ紙記者）