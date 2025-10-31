S.A.R.が、配信シングル「MOON」のMVを10月31日20時にYouTubeで公開した。◆S.A.R. 動画「MOON」は、テレビ東京系ドラマプレミア23『シナントロープ』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。オートチューンを用いたsanta（Vo）の繊細でどこか不安定な歌声が浮遊し、聴く者を深い余韻へと引き込むような1曲に仕上がっているという。ジャケット写真MVの監督は、結成当初からS.A.R.の映像作品を手がけてきたShun Takeda。主