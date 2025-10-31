中島美嘉が、2025年5月11日に韓国・ソウルで開催した＜MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in SEOUL＞より、「雪の華」のライブ映像をYouTubeで公開した。◆中島美嘉 動画本公演は、中島にとって自身初となるアジアツアー＜MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025＞のファイナルを飾ったもので、2日間で約2万人を動員。観客による大合唱が起こる中、涙を滲ませながら歌い上げた「雪の華」は、韓国をはじめアジア各国で人気を誇る名曲として、圧