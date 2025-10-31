シド・Shinjiが、2026年1月24日、1月25日の2日間にわたり、東京渋谷・イケシブLIVESにて＜IKEBE SHIBUYA presents Shinji Guitar Clinic＞をそれぞれ2部制で開催することを発表した。トークはもちろん、Shinjiの演奏をより近くで体感できるデモ演奏や楽曲解説、Q&Aなど、今回はShinjiのギターをより掘り下げる内容となっているという。デモ演奏では、イベント参加券付きポストカードの一次受付に当選、入金が完了された方を対