WENDYが、11月26日にリリースする1stメジャーアルバム『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』からの先行シングルとして、新曲「Rock my heart」を11月19日に配信リリースすることを発表した。◆WENDY 画像「Rock my heart」は2020年のバンド結成初期にSkye（Vo, G） が16歳の時に書き下ろしたWENDYの原点とも言える１曲で、当初からLIVEで披露してきたオーディエンスにお馴染みのエモーショナルなロックナンバーだという。本