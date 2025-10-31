スポーツ配信サービス「DAZN Japan」が公開自動車レースF1の今季第20戦メキシコGPは27日までメキシコシティで行われ、角田裕毅（レッドブル）は、11位でポイントを逃した。ピットストップに12秒を要するミスが発生。元F1ドライバーの中野信治氏も驚きを隠せない様子だった。角田はレース中盤のピットインで、リアジャッキが車体に噛み合わず失敗。スペアのジャッキに切り替えるも、タイヤ交換作業が遅れ通常の2〜3秒から大幅に