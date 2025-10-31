タレント・ヒロミが３１日、フジテレビ系「ザ・共通テン！」に出演。大好きだった女優を明かした。この日は『８０年代アイドル大集合！シブがき隊Ｗｉｎｋ昔のウソ記事訂正ＳＰ』と題して、浅香唯、薬丸裕英らが出演。好きなアイドルや俳優の話題で、ＭＣのヒロミは「坂口良子さんなんてね、俺も大好きだった」と明かした。「もう超可愛かったよね、俺、日めくりカレンダー持ってた」と打ち明け、「可愛かったよ♥ほんと