活発な前線の影響で、局地的に激しい雨に見舞われたアメリカ・ニューヨーク。深刻な冠水被害が出ています。映像には、ごみ箱など様々なものが浮いている道路を水しぶきをあげながら車が走る様子が映っています。天井からの雨漏りで地下鉄の駅構内も水浸しです。さらに、街中を走るバスの車内から撮影された映像では、茶色く濁った水が車内に入ってきていました。また、ニューヨークの対岸にあるニュージャージー州の住宅街で撮影さ