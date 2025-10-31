南アフリカ戦を控え、調整するラグビー日本代表のリーチ（手前左）ら＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】ラグビー日本代表は31日、ロンドンのウェンブリー競技場で11月1日（日本時間2日未明）に行われる南アフリカ代表戦に向け、試合会場で最終調整した。公開された冒頭では、ナンバー8のリーチ（BL東京）らがストレッチなどで体をほぐした。プロップの小林賢（東京SG）は「自分たちから仕掛ける姿勢を見せ、80分間やり続ける