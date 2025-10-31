岩手県の達増知事は３１日の定例記者会見で、今年度に県内で捕獲するクマの頭数を２００頭追加し、１０００頭規模に拡大する考えを明らかにした。来週にはクマ被害に関する国への要望をとりまとめる関係幹部会議を開催し、クマによる人身被害事例や各市町村からの意見、国の支援策の動向を踏まえた上で、環境省に支援を求める。県によると、今年度の県内の捕獲上限数は７９６頭。９月末現在で既に７１４頭に達しており、市町村