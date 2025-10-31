年齢を重ねると、気づかないうちにお腹まわりがもたついてくるもの。実はその原因は、腹筋だけでなく背筋の衰えにもあります。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ニーロッキング】。仰向けのまま、ひざをゆっくり引き寄せて体をねじるだけで、腹筋と背筋を同時に鍛えることができます。代謝を上げながら、くびれのある“ほっそりウエスト”をめざしましょう。腹筋を鍛えるだけでは“くびれ”は作れない「お腹を