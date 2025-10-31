書類送検された健康食品会社の社長らが不起訴になりました。健康食品会社の70代の男性社長ら3人は「がんに効果がある」などとうたい、マイタケの成分が含まれたタブレットを医薬品として承認を得ずに販売した疑いで書類送検されました。東京地検は、3人と法人について31日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。