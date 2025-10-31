俳優の吉永小百合（８０）が３１日、都内で行われた主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」初日舞台あいさつに佐藤浩市（６４）、天海祐希（５８）、のん（３２）、木村文乃（３８）、若葉竜也（３６）、工藤阿須加（３４）、茅島みずき（２１）らと出席した。吉永は、女性初のエベレスト登頂を遂げた田部井淳子氏のモデルで主人公・純子役を演じた。同作で１２４本目の映画出演となり、「準備から３年くらいかかって、皆