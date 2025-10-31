吉永小百合（80）の124本目の映画となる主演作「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）が30日、初日を迎え、東京・TOHOシネマズ新宿で舞台あいさつが行われた。あいにくの雨の中での初日となり、吉永は「このお天気の中、大変な思いをして来ていただいたことと思います。うれしく思っております」と観客に感謝。「昔は、初日の舞台あいさつはなかった。ここのところ、出演させていただき毎回、次の日を思いドキドキし