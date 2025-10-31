アイドルグループ・#2i2の森嶋あんりが10月24日発売の「ヤングアニマル」に登場。アザーカット4枚が公開された。 #2i2・森嶋あんり「ヤングアニマル」 #2i2・森嶋あんり「ヤングアニマル」 森嶋あんりは、#2i2の白色担当として活躍しながら、個人としてぐんまちゃんオフィシャルサポーター2025コンテストに出演。準グランプリを獲得するなど個人での活動も勢いに乗っている。 森嶋あんりコメント ◆ヤングアニマル