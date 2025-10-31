¡Ú¡ÈµÙ¤à¡É¤òÃÎ¤ë¡Û#5¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¿¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤ëVENEX¡Ê¥Ù¥Í¥¯¥¹¡Ë¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¡£°ìÂÎ¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¥Ù¥Í¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£ ¢¥ÃæÂ¼ÂÀ