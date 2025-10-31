吉本新喜劇の金原早苗（38）が30日、自身のインスタグラムを更新。高市政権で初入閣した小野田紀美経済安全保障担当相のモノマネを披露した。 【写真】「似ている」など反響が続々 「Happy Halloween」と投稿。「今年の仮装は推しの小野田紀美さんだよ」とつづり、小野田氏に似せてポーズを決める写真を掲載。「小野田さんのように力強い女になりたい！！！」とした。 金原はこれまで滝川クリステルや高市早苗首相