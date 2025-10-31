埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件を受け、県は31日、施設の立ち入り調査を行いました。31日、埼玉県が立ち入り調査を行ったのは鶴ヶ島市の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」です。この老人ホームでは今月、入所者の高齢女性2人が殺害され、このうち1人を殺害したとして元職員の木村斗哉容疑者が逮捕されています。これまでの取材で木村容疑者が「暗証番号を入力し建物に入った」などと供述していることや